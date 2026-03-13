Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada orta sahanın ilerisinde topla buluşan Ballet'in ceza alanı sağ çaprazında kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten autta çıktı.
32. dakikada ceza yayı üzerinden Maxim'in vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.
39. dakikada Kozlowski'nin sağ kanattan ceza alanı içerisine girerek gönderdiği ortada kaleci Julian'ın çeldiği topa Gassama'nin vuruşunda Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada Bayo'nun orta sahada rakibinden kaptığı topla ceza sahasına hareketlendi. Bayo'nun ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Julian topu kurtardı..
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Alp
Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Soner Dikmen, Ballet, Ceesay, Saric, Van de Streek, Storm
Yedekler: Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Safuri, Abdülkadir Ömür, Dzhikiya, Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Nazım Sangare, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Ogün Özçiçek, Gassama, Bayo
Yedekler: Camara, Gidado, Sorescu, Zafer Görgen, Yusuf Kabadayı, Cemilhan Aslan, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kartlar: Saric (Antalyaspor), Arda Kızıldağ, Burak Yılmaz (T.D.), Kozlowski, Lungoyi (Gaziantep FK) - ANTALYA