Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada orta sahanın ilerisinde topla buluşan Ballet'in ceza alanı sağ çaprazında kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten autta çıktı.

32. dakikada ceza yayı üzerinden Maxim'in vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.

39. dakikada Kozlowski'nin sağ kanattan ceza alanı içerisine girerek gönderdiği ortada kaleci Julian'ın çeldiği topa Gassama'nin vuruşunda Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Bayo'nun orta sahada rakibinden kaptığı topla ceza sahasına hareketlendi. Bayo'nun ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Julian topu kurtardı..

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Gürcan Hasova, Erkan Akbulut, Ali Alp

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Soner Dikmen, Ballet, Ceesay, Saric, Van de Streek, Storm

Yedekler: Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Safuri, Abdülkadir Ömür, Dzhikiya, Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Nazım Sangare, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Ogün Özçiçek, Gassama, Bayo

Yedekler: Camara, Gidado, Sorescu, Zafer Görgen, Yusuf Kabadayı, Cemilhan Aslan, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Saric (Antalyaspor), Arda Kızıldağ, Burak Yılmaz (T.D.), Kozlowski, Lungoyi (Gaziantep FK) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

