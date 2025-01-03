Trendyol Süper Lig: Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Makouta ve Cordova'dan gelirken, Konyaspor'un tek golü Kramer'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan Richard'ın ortasında ceza sahası içinde Janvier vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Cordova kafayla ağlara gönderdi. 2-0
57. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yusuf Özdemir sert şutunda top yandan auta çıktı.
63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ertuğrul gole izin vermedi.
80. dakikada sağ kanattan Lopes'in pasında ceza sahası içinde Cordovanın sert şutunu kaleci Slowik son anda kornere çeldi.
90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kramer kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta (Buluthan Bulut dk. 85), Efecan Karaca, Janvier (Fatih Aksoy dk. 72), Hwang (Lopes dk. 72), Cordova (Serdar Dursun dk. 90+1)
Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Balkovec, Juan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Bazoer dk. 60), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Yusuf Erdoğan dk. 60), Aleksic (Melih İbrahimoğlu dk. 60), Pedrinho (Kramer dk. 76), Prip (Tunahan Taşçı dk. 60), Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı,Ufuk Akyol, Boranijasevic, Ketya
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Makouta (dk. 8), Cordova (dk. 54) (Alanyaspor), Kramer (dk. 90+6) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Yusuf Özdemir, Hwang, Cordova (Alanyaspor), Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Jevtovic, Tuanahan Taşçı (Konyaspor) - ANTALYA