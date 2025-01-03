Üye Girişi
Haberler
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
Küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşları durmadı

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Makouta ve Cordova'dan gelirken, Konyaspor'un tek golü Kramer'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanattan Richard'ın ortasında ceza sahası içinde Janvier vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Cordova kafayla ağlara gönderdi. 2-0

57. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yusuf Özdemir sert şutunda top yandan auta çıktı.

63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ertuğrul gole izin vermedi.

80. dakikada sağ kanattan Lopes'in pasında ceza sahası içinde Cordovanın sert şutunu kaleci Slowik son anda kornere çeldi.

90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kramer kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta (Buluthan Bulut dk. 85), Efecan Karaca, Janvier (Fatih Aksoy dk. 72), Hwang (Lopes dk. 72), Cordova (Serdar Dursun dk. 90+1)

Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Balkovec, Juan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Bazoer dk. 60), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Yusuf Erdoğan dk. 60), Aleksic (Melih İbrahimoğlu dk. 60), Pedrinho (Kramer dk. 76), Prip (Tunahan Taşçı dk. 60), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı,Ufuk Akyol, Boranijasevic, Ketya

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Makouta (dk. 8), Cordova (dk. 54) (Alanyaspor), Kramer (dk. 90+6) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Özdemir, Hwang, Cordova (Alanyaspor), Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Jevtovic, Tuanahan Taşçı (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Arka Sokaklar bu hafta yok! İşte nedeni
img

Aile hekimleri iş bırakıyor
img

Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Maçta tribünler karıştı! Bir polis yaralandı, gözaltına alınanlar var
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listes Talisca geldi mi, imza atıyor mu? Ç. Rizespor'un golü neden iptal edildi, pozisyon ofsayt mı (Ç. Rizespor - Beşikaş)? Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Rizespor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Okullar ne zaman kapanacak? 2. ara tatil ne zaman 2025? Valencia Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenazesi saat kaçta, hangi camiide kılınacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.