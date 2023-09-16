Trendyol Süper Lig 5. Haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK Karşı Karşıya
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde tamamladı. Thiam'ın penaltı golüyle ev sahibi ekip öne geçti.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, Thiam'ın penaltıdan attığı golle 1-0 üstün tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Jevtovic'in Karimi'ye ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Thiam, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
29. dakikada Furkan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Attamah ters vuruş yaptı. Kaleye doğru giden top, üst ağlarda kalarak kornere çıktı.
32. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Dragus, kaleye arkası dönükken topuğuyla topu ağlara göndermek istedi. Kaleye yönelen topu savunma son anda uzaklaştırmayı başardı.
45. dakikada Dragus ile duvar pası yaparak sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Maxim'in şutu kaleci Beyazıt'ta kaldı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Arif, Carole, Ackah, Gökhan, Ramazan, Karimi (Kemen dk. 37), Mane, Thiam
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Hosseini, Muhammed, Ahmet, Hayrullah, Baran, Jeanvier, Talha
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaizantep FK: Nita, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa, Furkan, Jevtovic, Morais, Markovic, Draguş, Maxim
Yedekler: Batuhan, Arda, Gradel, Bikel, Mbakata, Mirza, Ömürcan, Onurhan, Ogün, Riascos
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Thiam (dk. 6 pen) (Kayserispor) - KAYSERİ