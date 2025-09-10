Haberler

Trendyol Süper Lig 5. Hafta Müsabakaları Takvimi Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle ara verilen Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 5. hafta müsabakaları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lider Galatasaray, İkas Eyüpspor ile, Trabzonspor ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle ara verilen Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda 5. hafta müsabakalarının takvimi belli oldu.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 5. hafta müsabakaları 13, 14 ve 15 Eylül'de oynanacak. Grupta lider Galatasaray, deplasmanda İkas Eyüpspor'a konuk olacak. Zirvede ikinci sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak. Beşiktaş ise RAMS Başakşehir ile evinde kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 5. hafta fikstürü şöyle:

13.09.2025 - Cumartesi

17.00- İkas Eyüpspor – Galatasaray A.Ş.

17.00 - Samsunspor A.Ş. – Hesap.com Antalyaspor

17.00 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa A.Ş.

20.00 - Tümosan Konyaspor – Corendon Alanyaspor

20.00 - Beşiktaş A.Ş. – RAMS Başakşehir Futbol Kulübü

14.09.2025 Pazar

17.00 - Zecorner Kayserispor – Göztepe A.Ş.

20.00 - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Kocaelispor

20.00 - Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş.

15.09.2025 Pazartesi

20.00 - Çaykur Rizespor A.Ş. – Gençlerbirliği

Kaynak: ANKA / Spor
'Haftada 4 gün mesai' için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek

Bütün çalışanları ilgilendiren mesai düzenlemesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.