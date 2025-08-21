Trendyol Süper Lig 3. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçı yarın Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanacak. Diğer maçlar Avrupa mücadelesi nedeniyle ertelendi.

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
