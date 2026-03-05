Haberler

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün, RAMS Başakşehir-Göztepe maçında ise Yasin Kol görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak 2 müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak RAMS Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını ise hakem Yasin Kol yönetecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Haberler.com
500

