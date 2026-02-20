Haberler

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri duyurdu. Hafta içerisindeki maçların hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

Yarın:

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Şubat Pazar:

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

23 Şubat Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
