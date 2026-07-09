Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda oynanacak büyük maçların haftaları belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Büyük maçların haftaları belirlendi: 4. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray-Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş-Galatasaray gibi derbiler dikkat çekiyor.
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda oynanacak büyük maçların haftaları belirlendi.
Ligde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Çekilen fikstüre göre, ligde büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
Kaynak: AA / Can Öcal