CEV Yarı Final Heyecanı Başlıyor: Türkiye-Sırbistan ve Polonya-İtalya Karşılaşacak

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finallerinde mücadele edecek takımların başantrenör ve kaptanları, basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da oynanacak yarı finallerde Türkiye-Sırbistan ve Polonya-İtalya karşılaşmaları oynanacak. Takımların başantrenör ve kaptanları, müsabakaların yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki basın toplantısına katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, İstanbul'da oynamanın kendilerine avantaj sağladığını aktararak, "Sahamızda oynamak rakiplerimiz için bir baskı. Bizim için bu çok güzel. Bu durum bize avantaj sağlıyor. Önemli olan gelecekteki performansımıza odaklanmak. Sırbistan, önemli bir takım. Yarı finale çıkmamızı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Gerekli çalışmaları yapacağız ve odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın çok önemli bir takım olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Bütün takımlar, yarı finalde olmayı hak etti. Biz, şu an önümüzdeki sürece odaklıyız. Şampiyonluğa odaklıyız. Çok mücadele ettik. Dün çeyrek final mücadelemiz, benim için çok güzeldi. Çok büyük başarılar elde etmeyi umuyoruz. Sırbistan gibi güçlü bir takıma karşı kendimizi denemek güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Daniele Santarelli, doğru motivasyonla bütün takımları yenebileceklerini belirterek, "İstediğimiz şekilde başlamadık. Yine de gelmeyi amaçladığımız noktaya ulaştık. Şu noktaya geldiğimiz için çok gururluyum. Motivasyonumuz düştüğünde tabii ki bu iyi olmuyor. Bunun dışında çok iyi oynadığımız da oldu. Bazen istediğimiz oyunu oynayamasak da kazanıyoruz. Sırbistan gibi güçlü bir takımı yenmek için daha fazlasını yapmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Eda Erdem Dündar: "Yarın bizim için zor olacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, yarı finaldeki Sırbistan maçının zorlu geçeceğini söyledi.

Yarı finale kaldıkları için heyecanlı olduklarını anlatan Eda Erdem Dündar, "Hedeflerimizden bir tanesi bu turnuvada başarılı olmaktı. Yarı finale odaklandık. İyi bir voleybol oynamak istiyoruz. Yarın bizim için zor olacak. Sırbistan gibi önemli bir takımla oynayacağız. Ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, İstanbul'da oynadıkları için şanslı olduklarını belirterek, "Son yıllarda gelen başarılar, takımdaki öz güveni geliştirdi. Herkes çok inançlı oynuyor. Adım adım gitmemiz gerektiğini herkes biliyor. Takımdaki herkes, Sırbistan maçını düşünüyor. Başantrenörümüz Daniele Santarelli, bu yazın harika geçeceğini bize söylemişti. Milletler Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanabileceğimizi de belirtmişti. Takımda pozitif bir enerji var. Herkes birbirine inanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Eda Erdem, 2003 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın onurlandırılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Değerli hissetmek sizin daha fazlasını yapmanıza sebep oluyor. Federasyonumuza buradan ben de teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, her şeyi düşünüyor. 2003 yılındaki A Milli Voleybol Takımı'nı burada görmek beni çok mutlu etti. O günlere geri döndüm. Çoğu ablamla aynı takımda da mücadele ettim. Bu çok güzel bir şey bence. Voleyboldaki başarıları takdir etmek, o ailenin içindeki önemli insanları tekrar bir araya getirmek ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösteriyor. Ben onları görünce duygulandım. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan takımımız da geldi. Onları da bence burada onurlandırmak güzel oldu. Onlar da çok güzel bir turnuva geçirdiler."

Organizasyonda zorlu bir grupta mücadele ettiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Bizim için aslında bu pozitif bir şey. Çünkü turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptık. Grup etabında bence açılışı çok iyi yaptık. Letonya maçı gayet iyiydi. Sonrasında Slovenya maçı da bence gayet başarılıydı. Macaristan maçında biraz rakip bizi zorladı diyebilirim. Takım olarak sahada sakin kalmayı bazı anlarda unuttuğumuzu düşünüyorum. Bu da çok normal çünkü İstanbul'da oynuyorduk. Kendi seyircimizin önünde en iyisini yapmak istedik. Bazen tabii ki de top sizi sevmiyor olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Dün çeyrek finalde Almanya'ya karşı iyi oynadıklarını dile getiren Eda Erdem, "Grubumuzda zaten onlarla oynamıştık. Belçika galibiyetinden sonra onlardan daha iyi bir voleybol bekliyorduk. Dün bu kadar iyi defans yapacaklarını hiçbirimiz tahmin etmedik. Karşımızda dirençli bir ekip vardı ama biz sakin kalabildik. Sahadaki o iletişimi daha iyi yapıyoruz. Herkes birbiriyle konuşuyor. Takım olarak iletişimde ve sahadaki soğukkanlılıkta gelişme olduğunu düşünüyorum." dedi.

Zoran Terzic: "Ben değişikliklere adapte oluyorum"

Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Zoran Terzic de geçmiş yıllara göre organizasyonda çok ciddi değişiklikler ve ilerlemeler olduğunu belirterek, "Federasyonun kurallarında ciddi değişiklikler var. Oyuncu yapısında da değişiklikler görüyorum. Ben değişikliklere adapte oluyorum." diye konuştu.

Sırbistan'ın kaptanı Maja Ognjenovic ise milli formayı giymenin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'ye karşı onların ev sahipliğinde oynamak kolay olmayacak. Üst seviye bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Atmosfer zorlu olacak. Farklı bir maç olacak. Türkiye'yi biliyoruz ve saygı duyuyoruz. Önceki maçlarımızda benzer performans gösterirsek finale çıkacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Stefano Lavarini: "Agresif bir şekilde oynamayı planlıyoruz"

Polonya Milli Takımı Başantrenörü Stefano Lavarini ise geçmişteki başarılarını hiç düşünmediğini belirterek, "Spor yapan herkes bilir ki odaklanılması gereken şey, bugündür. Ben hep önüme bakarım. Hatta oyuncularıma annelerinden gelen 'Bugün kazanacaksın.' mesajlarına kulak asmamaları gerektiğini söylerim. Her maç farklıdır. Her maçta her şey olabilir. Biz, yarı finale odaklıyız. Yarı finaldeki maçı agresif bir şekilde oynamayı planlıyoruz." dedi.

Polonya'nın kaptanı Magdalena Stysiak de geçmişten ziyade geleceğe odaklandıklarını aktararak, "Polonya halkı voleybolu çok seviyor. Bunun için yarı final maçına odaklandık. Şu ana kadar hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. Kolay değildi. Genç bir takımız. 7 yıl önce de Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalmıştık. Gün geçtikçe gelişmek istiyoruz. Rakibimiz güçlü bir takım. Güzel bir maç çıkaracağız. En iyi oyunumuzu oynamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Julio Velasco: "Bu noktaya ulaşmak da bir başarı"

İtalya Milli Takımı Başantrenörü Julio Velasco, yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Dünyanın en büyük takımlarıyla yarışmaktan gurur duyuyorum. Bu noktaya ulaşmak da bir başarı. Şimdi işler zorlaşacak. En iyi maçlarımızı oynayıp istediğimiz sonuca ulaşmak istiyoruz." dedi.

İtalya'nın kaptanı Anna Danesi ise bu aşamada yer almanın çok önemli olduğunu anlatarak, "Çok önemli oyuncularla burada oynayacağız. Olimpiyat Oyunları'nda son altın madalyayı biz aldık ve bu durum baskı oluşturuyor. Üzerimizdeki bu baskı bizim için bir onur. En kısa zamanda maça çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA