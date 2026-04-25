Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 İstanbulspor: 3

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Yusuf Susuz

Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Santeri Hostikka (Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım dk. 81), Jefferson Nogueira Junior, Francesc Crespi Regis (Muhammed Çoksu dk. 64), Oğulcan Çağlayan (Emir Bars dk. 64), Batuhan İsçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Mehmet Özcan dk. 47), Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Aliou Badara Traore dk. 81)

Yedekler: Batihan Gebecelioglu, Alper Emre Demirol, Faruk Can Genç, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

İstanbulspor: Alp Tutar, Modestas Vorobjovas (İsa Dayaklı dk. 90+2), Abdullah Dijlan Aydın (Muhammed Mert dk. 75), Duran Şahin, Özcan Sahan (Vefa Temel dk. 75), Demeaco D'vaughn Duhaney, Emrecan Uzunhan, Alieu Cham, Phellipe Cardoso Araujo, Yusuf Ali Özer (Turan Deniz Tuncer dk. 75), Ömer Faruk Duymaz

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Demir Mermerci, Muhlis Dağaşan, Mario Krstovski, Mustafa Sol

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Goller: Erdi Dikmen (dk. 27) (Vanspor FK), Phellipe Cardoso Araujo (dk. 36 pen) Ömer Faruk Duymaz (dk.59), Vefa Temel (dk.75) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Erdi Dikmen, (Vanspor FK), Phellipe Cardoso Araujo, Emrecan Uzunhan, İsa Dayaklı, (İstanbulspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
