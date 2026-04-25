Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 İstanbulspor: 3
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Yusuf Susuz
Vanspor FK: Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Santeri Hostikka (Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım dk. 81), Jefferson Nogueira Junior, Francesc Crespi Regis (Muhammed Çoksu dk. 64), Oğulcan Çağlayan (Emir Bars dk. 64), Batuhan İsçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Mehmet Özcan dk. 47), Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Aliou Badara Traore dk. 81)
Yedekler: Batihan Gebecelioglu, Alper Emre Demirol, Faruk Can Genç, Güvenç Usta
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
İstanbulspor: Alp Tutar, Modestas Vorobjovas (İsa Dayaklı dk. 90+2), Abdullah Dijlan Aydın (Muhammed Mert dk. 75), Duran Şahin, Özcan Sahan (Vefa Temel dk. 75), Demeaco D'vaughn Duhaney, Emrecan Uzunhan, Alieu Cham, Phellipe Cardoso Araujo, Yusuf Ali Özer (Turan Deniz Tuncer dk. 75), Ömer Faruk Duymaz
Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Demir Mermerci, Muhlis Dağaşan, Mario Krstovski, Mustafa Sol
Teknik Direktör: Barış Kanbak
Goller: Erdi Dikmen (dk. 27) (Vanspor FK), Phellipe Cardoso Araujo (dk. 36 pen) Ömer Faruk Duymaz (dk.59), Vefa Temel (dk.75) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Erdi Dikmen, (Vanspor FK), Phellipe Cardoso Araujo, Emrecan Uzunhan, İsa Dayaklı, (İstanbulspor) - VAN