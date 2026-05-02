Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 4
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu.
Stat: Ümraniye
Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan
Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 46), Şirin Cengiz (Ali Yavuz Demir dk. 82), Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Jurgen Bardhi, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş (Orhan Uğur dk. 46), Benny, Cebio Soukou (Doruk Ertuğrul dk. 71), Toheeb Kosoko (Barış Ekincier dk. 81)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Yunus Emre Yılmaz, Talha Bartu Özdemir, Yusuf Saitoğlu
Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç dk. 84), Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Erkam Develi dk. 29), Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 70), Halil Can Ayan (Eduart Rroca dk. 70), Okwuchukwu Ezeh (Ousmane Diaby dk. 83), Junior Fernandes
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Ali Akman, Mexer, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Yusuf Kocatürk (dk. 7) (Ümraniyespor), Junior Fernandes (dk. 17, 23 ve 32), Okwuchukwu Ezeh (dk. 45+3) (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL