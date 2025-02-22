Şanlıurfaspor ve Kocaelispor Golsüz Berabere Kalıyor
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, Şanlıurfaspor, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da etkili oyun sergilemesine rağmen, 20 dakika boyunca gol atma başarısı gösteremediler. Mücadelede goller henüz gelmedi ve her iki takım da savunma hattında dikkatli bir oyun ortaya koydu.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor