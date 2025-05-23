Bandırmaspor, Boluspor'u Eleyerek Finalde Fatih Karagümrük'ün Rakibi Oldu
Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Bandırmaspor, Boluspor'u başarılı bir performansla eleyerek finale yükseldi. Bu zaferle birlikte Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maçın sonucu, ligdeki takımların kaderini belirleyecek önemli bir adım oldu. Taraftarlar, finalde her iki takım için de büyük heyecan yaşıyor.
Trendyol 1. Lig play-off yarı final maçında Bandırmaspor, Boluspor'u eleyerek finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor