Bandırmaspor, Boluspor'u Eleyerek Finalde Fatih Karagümrük'ün Rakibi Oldu

Bandırmaspor, Boluspor'u Eleyerek Finalde Fatih Karagümrük'ün Rakibi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Bandırmaspor, Boluspor'u başarılı bir performansla eleyerek finale yükseldi. Bu zaferle birlikte Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maçın sonucu, ligdeki takımların kaderini belirleyecek önemli bir adım oldu. Taraftarlar, finalde her iki takım için de büyük heyecan yaşıyor.

Trendyol 1. Lig play-off yarı final maçında Bandırmaspor, Boluspor'u eleyerek finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Tarih verdi! Trump'tan piyasaları alt üst edecek vergi hamlesi
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti

Üniversiteliler yüzde 74'lük zamma isyan etti
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Son maçta taraftara hareket çekmişti! Kararını verdi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.