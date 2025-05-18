Trendyol 1. Lig Play-Off İkinci Tur Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig Play-Off İkinci Tur Heyecanı Başlıyor
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Futbolda Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç, yarın Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında yarın Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, finalde Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

İlk tur karşılaşmalarında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0, Geosis Boluspor ise deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1'lik skorlarla geçerek adını ikinci tura yazdırmıştı.

Play-off ikinci tur maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

23 Mayıs Cuma:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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