Trendyol 1. Lig play-off final maçını, hakem Mehmet Türkmen yönetecek
Trendyol 1. Lig play-off finalinde yarın Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu yapacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat