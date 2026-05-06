Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçları yarın oynanacak

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları yarın oynanacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:

20.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor (Bodrum İlçe)