Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçları yarın oynanacak
Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları yarın başlıyor. Tek maç usulüne göre oynanacak maçlarda, ekipler yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:
20.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor (Bodrum İlçe)
Kaynak: AA / Metin Arslancan