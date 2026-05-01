Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 5 Sakaryaspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada gelişen Manisa FK atağında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Enes, şık bir ara pasıyla Diony'yi savunma arkasına sarkıttı. Hızla ceza sahasına giren Diony'nin vuruşunda kaleci Ataberk topa müdahale etmeyi başardı ancak seken topu iyi takip eden Adekanye, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

26. dakikada orta alandan hızlı gelişen Manisa FK atağında, topla buluşan Muhammed meşin yuvarlağı ceza yayı önündeki Diony'ye aktardı. Diony'nin pasıyla sağ iç koridorda topla buluşan Adekanye, uzak köşeye yaptığı şık vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkarttı. 2-0

47. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Özgür'ün, ceza sahası içerisinde Diony'e yaptığı faul sonrası hakem Oğuzhan Gökçen penaltı kararı verdi.

49. dakikada penaltıyı kullanan Diony, meşin yuvarlağı panenka vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 3-0

53. dakikada Muhammed Enes ile rakip ceza sahası üzerinde paslaşan Diony'nin ceza yayının bir metre gerisinden yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 4-0

54. dakikada Sakaryaspor atağında Eren'in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan sert şutunda savunmaya da çarparak yön değiştiren topu kaleci Saim Sarp son anda uzanarak tokatladı.

57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammed, son çizgiye inerek penaltı noktasına doğru yerden sert orta yaptı. Penaltı noktası üzerinde Yunus Emre Köse'nin dokunduğu top sol tarafa açıldı. Pozisyonu iyi takip eden Diony, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Selim Şengöz, Çağrı Yıldırım

Manisa FK: Saim Sarp, Yunus, Ada, Kubilay, Umut (Umut Can dk.46), Ahmet (Emre dk.46), Yunus Emre Dursun, Muhammed Enes (Batuhan Çolak dk.66), Adekanye (Osman dk. 66), Vargas, Diony (Oğuzhan dk. 84)

Yedekler: Vedat, Metehan, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Sakaryaspor: Ataberk, Arif, Özgür (Yusuf dk. 78), Erdem (Doğukan dk.46), Eren, Kerem (Abdülsamed dk. 58), Selim, Alpaslan (Ertuğrul dk. 72), Yunus Emre Tekerci (Emirhan dk.59), Haydar, Poyraz Efe

Yedekler: Yavuz Selim, Ayberk Açıkgöz, Ömer Faruk, Mehmet, Batuhan Özsipahi

Teknik Direktör: Murat Balaban

Goller: Adekanye (dk. 13 ve 26), Diony (dk. 49 pen., 53 ve 57) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Özgür, Poyraz Efe, Selim (Sakaryaspor), Batuhan Çolak (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı