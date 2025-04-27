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Trendyol 1. Lig Maçında Oyuncular Arasında Kavga Çıktı

Trendyol 1. Lig Maçında Oyuncular Arasında Kavga Çıktı
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MKE Ankaragücü'nün Çorum FK'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından oyuncular arasında kavga yaşandı. Kavga, teknik heyet ve diğer oyuncuların müdahalesiyle sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çorum FK maçının ardından oyuncular arasında kavga çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maç sonunda iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Kavga, teknik heyet ve diğer oyuncuların ayırmasıyla son buldu. Çorum FK oyuncuları, taraftarlardan gelecek yabancı maddelere karşın polis ekiplerinin ördüğü kalkan ile korunarak sahadan çıkış yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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