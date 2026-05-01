Trendyol 1. Lig'de Tarihi Fark: İstanbulspor 8-1

Trendyol 1. Lig 38. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hatice Aydın Duygu, Egemen Savran, Kadir Akıllı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney (Muhlis Dağaşan dk. 74), Duran Şahin (Fatih Tultak dk. 82), İsa Dayaklı, Yusuf Özer, Vorobjovas (Muhammed Mert dk. 46), Özcan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın (Vefa Temel dk. 46), Cham, Ömer Faruk Duymaz, Araujo (Krstovski dk. 74)

Yedekler: Mücahit Serbest, Deniz Tuncer, Demir Mermerci, Enver Cenk Şahin, Mustafa Sol

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Aykut Sarıkaya (Hasan Kaya dk. 69), Ali Fidan, Aslan Atay, Seyfi Irga, Gökdeniz Tunç, Kürşat Türkeş Küçük (Ahmet Yılmaz dk. 74), Kayra Saygan (Demir Yavuz dk. 61), Toprak Bayar (Yiğit Can Okat dk. 74), Mert Menemencioğlu (Ulaş İmergi dk. 61), Ahmet Bolat

Yedekler: Eren Fidan, Eymen Namlı, Çağlar Çelenk, Muhammed Yasin Erdoğan, Muhammed Ergen

Teknik Direktör: Kubilayhan Yucel

Goller: Abdullah Dijlan Aydın (dk. 8), Ömer Faruk Duymaz (dk. 15 ve 80), Özcan Şahan (dk. 21 ve 65), Cham (dk. 28 ve 47), Duhaney (dk. 73) (İstanbulspor), Ahmet Bolat (dk. 41) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Ahmet Yılmaz (dk. 78) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Muhlis Dağaşan (İstanbulspor), Murat Uğur Eser (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı