Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e çıkması kesinleşti.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e çıkması kesinleşti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e çıkması kesinleşti. Yeşil-siyahlılar 16 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.