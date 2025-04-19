Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e çıkması kesinleşti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e çıkması kesinleşti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e çıkması kesinleşti. Yeşil-siyahlılar 16 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor