Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, mücadelelerde düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: İlker Yasin Avcı
17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor: Burak Olcar
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Göztepe-Bodrum FK: Murat Erdoğan
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mert Güzenge
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Burak Pakkan