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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Iğdır FK'nın 66. dakikada Leon Çalışkan'la öne geçtiği maçta Antalyaspor, 68. dakikada Costa'nın golüyle eşitliği sağladı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Leon Çalışkan (Dk. 68 Hotic), Afena-Gyan (Dk. 88 Efe Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 79 Camara), Arda Çolak (Dk. 88 Özder Özcan)

Antalyaspor : Pseftis, Samet Karakoç, Nzaba (Dk. 70 Güray Vural), Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 61 Costa), Pedrinho, Ceesay (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmet Sağat (Dk. 46 Mevlüt Şimşek)

Goller: Dk. 66 Leon Çalışkan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 68 Costa ( Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Asan, Dk. 76 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Bünyamin Balcı ( Antalyaspor )

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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