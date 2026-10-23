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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Vanspor FK'ya 3-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Vanspor FK'ya 3-0 mağlup oldu
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Vanspor FK'ya 3-0 mağlup oldu. Vanspor'un golleri 58. dakikada penaltıdan Hikmet Çiftçi, 70. dakikada İlkan Sever ve 90. dakikada Alvaro de Oliveira'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

57. dakikada ceza sahası içinde İlkan Sever, Bartu'nun yaptığı müdahaleyle yerde kalınca hakem Emrullah Baydar penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hikmet Çiftçi'nin şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

70. dakikada Hikmet'in savunma arkasına gönderdiği yüksek topa hareketlenen İlkan Sever, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden filelere yolladı. 0-2

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oliveira'nın şutunda top ağlara gitti. 0-3

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Ferhat Çalar

Boluspor: Angelo Tafa, Cuesta, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Furkan Metin dk. 9), Tolunay Artuç (Diaz dk. 76), Muhammed Mert (Elvin Yunuszade dk. 90), Zeki Dursun, Canberk Özdemir (Abdulsamet Kırım dk. 76), Bertu Alican Özyürek (Escobar dk. 66), Gonzalez (Alptekin Çaylı dk. 66), Ege Özkayımoğlu

Yedekler: Muhammet Özkan, Arda Tuğra Saygı, Uğurhan Uğurlu, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Münir Yıldırım

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Oulare (Kadir Seven dk.90), Faruk Can Genç, Celal Hanalp (Mehmet Manış dk. 46), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Hikmet Çiftçi dk. 46), Alhaft (Medeni Bingöl dk. 90), Ozan Kökçü (Khan dk. 76, Yenne, İlkan Sever (Alvaro de Oliveira dk. 76)

Yedekler: Alperen Uysal, Furkan Özhan, Batuhan İşçiler, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Hikmet Çiftçi (dk. 58 pen.), İlkan Sever (dk. 70), Alvaro de Oliveira (dk. 90) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Bertu Alican Özyürek, Tolunay Artuç, Bartu Göçmen, Gonzalez, Diaz (Boluspor), İlkan Sever, Alhaft, Mehmet Özcan (Vanspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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