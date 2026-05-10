Haberler

Mardin 1969 Spor, 18 Yıl Sonra 1. Lig'de

Mardin 1969 Spor, 18 Yıl Sonra 1. Lig'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenerek 18 yılın ardından 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, kentte coşkuyla karşılandı.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenerek 18 yılın ardından 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, kentte coşkuyla karşılandı.

Finalde Muşspor'u Diyarbakır Stadı'nda 2-1 yenen Mardin ekibinin kente gelişi dolayısıyla taraftarlar merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplandı.

Şehir girişinde Vali Ozan Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.

Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar, halay çekip meşale yakarken, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

Mardin 1969 Spor kafilesi, taraftarlarla kupayı kaldırdı, marşlar söyleyerek 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı.

Kutlamalara Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti

Adını tarihe yazdırdı: Rekor artık onun

Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım

Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım arasında büyük sürprizler var