Trendyol 1. Lig'de play-off öncesi ilk düğüm yarın çözülecek

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak 6 maçla tamamlanacak. Süper Lig'e yükselen ikinci takım ve play-off oynayacak takımlar bu müsabakaların ardından belli olacak.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında heyecan bugün ve yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Yarın yapılacak 7 maçın ardından play-off'lar öncesi lig etabı son bulacak. Şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un ardından bu sevinci yaşayacak ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler veya Esenler Erokspor olacak. Aynı anda başlayacak müsabakalarda Esenler Erokspor, evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Iğdır FK'ya konuk olacak. Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in ligi aynı puanla bitirmesi durumunda Süper Lig'e yükselen ekip ikili averajla Amed Sportif Faaliyetler olacak.

Üçlü averaj ihtimali

Ligde 73 puanlı Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Çorum FK da 70 puanla 4. sırada yer alıyor. 3 takımın da aynı puanla ligi bitirmesi halinde üçlü averaja göre Süper Lig'e Amed Sportif Faaliyetler yükselecek. İkinci olma şansı kalmayan Çorum FK, yalnızca Esenler Erokspor ile aynı puanda bitirdiği takdirde ise ikili averajla 3.'lük elde edip doğrudan play-off finaline katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan bir diğer heyecan da ligin 7. basamağı için yaşanacak. Şu anda 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile 8. sıradaki Bandırmaspor 57'şer puanda bulunuyor. Bu iki ekibin aynı puanda ligi bitirmesi durumunda ise ikili averajla play-off hakkı kazanan takım Ankara Keçiörengücü olacak.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Bugün

14.30 Hatayspor - Van Spor FK

17.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

17.00 Boluspor - Serikspor

20.00 Manisa FK - Sakaryaspor

Yarın

16.00 Çorum FK - Erzurumspor FK

16.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Bandırmaspor - Sivasspor

16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor

16.00 Bodrum FK - Sarıyerspor

16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı