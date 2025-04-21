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Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un Ardından Süper Lig İçin Mücadele Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takım için son üç haftada heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ve Teksüt Bandırmaspor, doğrudan yükselmek için mücadele ediyor.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 2. takım olmak için son 3 haftada büyük heyecan yaşanacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, sonraki 5 takımın play-off oynayacağı Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu.

Ligin 35. haftası bu akşamki Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçıyla tamamlanacak.

Ligde 60 puana sahip Solwie Energy Fatih Karagümrük, 59 puanlı Gençlerbirliği, 58 puanı bulunan Erzurumspor FK ve 57 puana sahip Teksüt Bandırmaspor 2. sıra için mücadelesini sürdürüyor.

Bu ekiplerden Fatih Karagümrük, Geosis Boluspor'a yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybıyla 2. sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Orhan Ak'la yollarını ayıran Fatih Karagümrük, kalan 3 maçını da İstanbul'da oynayacak.

Erzurumspor FK'nin Uğur Okulları İstanbulspor'a mağlup olduğu haftada, Gençlerbirliği de Teksüt Bandırmaspor'la berabere kalarak Fatih Karagümrük'ü geçemedi.

Ligde 2. sıradan itibaren yer alan 4 takımın kalan maçları şöyle:

Solwie Energy Fatih Karagümrük (60): Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendikspor (D), Alagöz Holding Iğdır FK

Gençlerbirliği (59): Adanaspor (D), Sakaryaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (D)

Erzurumspor FK (58): Sakaryaspor (D), Central Hospital Ümraniyespor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (D)

Teksüt Bandırmaspor (57): Esenler Erokspor, Manisa FK (D), Siltaş Yapı Pendikspor

Üçüncünün doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, play-off'a kalma mücadelesi veren takımlar da az puan farkla sıralanıyor.

Düşme hattı

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un düşmesinin kesinleştiği lige 2 takım daha veda edecek. 39 puanlı MKE Ankaragücü ve 40 puana sahip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un düşme hattında bulunduğu ligde, 41 puanlı Manisa FK de düşme potasının hemen üzerinde bulunuyor.

Bu ekiplerden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, 27 Nisan Pazar günü Manisa FK'yi konuk edecek.

Düşme ihtimali daha fazla olan bu 3 ekibin ligde kalan maçları şöyle:

Manisa FK (41): Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (D), Teksüt Bandırmaspor, Central Hospital Ümraniyespor (D)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (40): Manisa FK, Ahlatcı Çorum FK (D), Erzurumspor FK

MKE Ankaragücü (39): Ahlatcı Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (D), Amed Sportif Faaliyetler

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Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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