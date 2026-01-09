Haberler

Vanspor-Boluspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularının mücadelelerinden dolayı tebrik ederken, hava ve saha şartlarının zorluklarına dikkat çekti. Boluspor'un teknik sorumlusu Gökhan İpek ise maçın zor geçtiğini ama mutlu olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, hava ve saha şatlarına rağmen oyuncuların güzel mücadele ettiğini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Keyifli bir mücadele izlediklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bugün maçı sakat vermeden bitirmek en büyük avantajımızdır. Sahaya rağmen mücadelemizi sürdürdük ama sahanın gerektirdiği oyunu oynamadık, o reaksiyonu vermedik. Farklı bir şey oynamaya çalıştık ama yediğimiz gol bize ne oynamamız gerektiğini hatırlattı. Daha sonra verilebilecek en iyi reaksiyonu verdik. Birçok gol fırsatı yakaladık. Kritik bir maç oynadık. Bu tip maçlarda oynamayı bilmemiz gerekiyor. Yetenekli ve üretken oyuncularımızın bu maçlarda sahanın gereklilikleri ile oynamaları gerekiyor. Bunu da öğrendiğimiz bir maç oldu. Umarım bu şekildeki sahada bir daha maç oynanmaz."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek ise "Hava ve saha şartları zordu. Taktik tarafını oynamaktansa takım halinde mücadele etmenin daha önemli olduğunu konuştuk. Arkadaşlarla saha şatlarının herkes için aynı olduğunu konuştuk ve sporcularımız da maçta ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Gol attık ve şanslıydık. İkinci yarı Vanspor çok iyi oynadı. Gol fırsatı yakaladılar ama başarılı olamadılar. Galibiyetle ayrılıyoruz, mutluyuz. " dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti