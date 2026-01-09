Vanspor-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, hava ve saha şatlarına rağmen oyuncuların güzel mücadele ettiğini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sahada verdikleri mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Keyifli bir mücadele izlediklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bugün maçı sakat vermeden bitirmek en büyük avantajımızdır. Sahaya rağmen mücadelemizi sürdürdük ama sahanın gerektirdiği oyunu oynamadık, o reaksiyonu vermedik. Farklı bir şey oynamaya çalıştık ama yediğimiz gol bize ne oynamamız gerektiğini hatırlattı. Daha sonra verilebilecek en iyi reaksiyonu verdik. Birçok gol fırsatı yakaladık. Kritik bir maç oynadık. Bu tip maçlarda oynamayı bilmemiz gerekiyor. Yetenekli ve üretken oyuncularımızın bu maçlarda sahanın gereklilikleri ile oynamaları gerekiyor. Bunu da öğrendiğimiz bir maç oldu. Umarım bu şekildeki sahada bir daha maç oynanmaz."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek ise "Hava ve saha şartları zordu. Taktik tarafını oynamaktansa takım halinde mücadele etmenin daha önemli olduğunu konuştuk. Arkadaşlarla saha şatlarının herkes için aynı olduğunu konuştuk ve sporcularımız da maçta ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Gol attık ve şanslıydık. İkinci yarı Vanspor çok iyi oynadı. Gol fırsatı yakaladılar ama başarılı olamadılar. Galibiyetle ayrılıyoruz, mutluyuz. " dedi.