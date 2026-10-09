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Trendyol 1. Lig'de Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı; ev sahibinin golünü 23. dakikada Oğuz Yıldırım, Sarıyer'in golünü 73. dakikada Efecan Karaca attı. Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 7'ye yükseltirken Sarıyer 15 puana çıktı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik (Dk. 61 Ale Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 78 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 78 Kerem Şen), Hostikka, Soukou

Sms Grup Sarıyer : Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Tunahan Ergül (Dk. 78 Attamah), Barış Alıcı (Dk. 61 Doğancan Davas), Furkan Gedik (Dk. 61 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 61 Thiam)

Goller: Dk. 23 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 Efecan Karaca ( Sms Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Erdi Dikmen ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor- Sms Grup Sarıyer müsabakası 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 7'ye yükseltirken SMS Grup Sarıyer ise 15 puana çıktı.

Kaynak: AA
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