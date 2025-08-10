Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in açılış maçında Bandırmaspor, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede goller Kakuta ve Samake'den geldi. Caner Erkin, Sakaryaspor'da kırmızı kart gördü.

?Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Ndongala, Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can Genç), Topalli (Dk. 60 Messaoudi), Samake

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Burak Altıparmak, Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Zwolinski

Goller: Dk. 36 Kakuta ( Sakaryaspor ), Dk. 75 Samake (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Caner Erkin ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 10 Zwolinski, Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 60 Kobiljar, Dk. 90+6 Doğukan Tuzcu ( Sakaryaspor ), Dk. 60 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Spor
