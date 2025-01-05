Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Manisa FK'ya 3-2 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanan Bandırmaspor- Manisa FK maçının ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Manisa FK'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Golü bulmamız gereken dakikalarda golü bulduk fakat VAR'dan faul verildi. Sonraki süreçte iyi oynamadığımız bir ara oldu. O arada yapmamamız gereken hataları yaparak 3 gol yedik. Onun dışındaki 70 dakikada iyi oynayan bir Bandırmaspor vardı. Bugün maç 5-3, 6-3 de bitebilirdi. Rakibimizden daha fazla pozisyona girdik ama ikisini değerlendirebildik. İkinci yarıya çok iyi başladık, bugün futbol bizim yanımızda değildi. Arka arkaya 2 gol bulduk, maçı çok istedik ama olmadı. Ligde bunlar var, diğer maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız. Gittiğimiz yol kolay bir yol değil, şartlar ne olursa olsun yola devam etmek zorundayız. Ümitsizliğe kapılıp, moralimizi bozmayacağız. Her zaman daha güçlenerek, daha fazla isteyerek sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı da maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Şapçı, "Maçın ikinci yarısını büyük bir baskı altında oynadık. Yediğimiz gollerin ardından oyunda kalmakta biraz sorun yaşamamıza rağmen oyuncularımızın direnci ve gösterdikleri mücadele sonucunda çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyet serimizi 3'e çıkardık, bu galibiyet hedefimizi yukarılara çıkarmak için önemliydi. Bundan sonraki maçlarda iç saha avantajımızın olduğunu görüyoruz. Maçları kazanıp daha iyi duruma gelmek istiyoruz. Manisa'da yeni bir oluşum var, camiamıza hayırlı olsun. Tüm Manisalıları bize destek vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR