Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Maç Programı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçı yarın yapılacak. İmaj Altyapı Vanspor, Bandırmaspor'u Van Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da konuk edecek. Haftanın maç programı açıklandı.

Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Vanspor, Bandırmaspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 4. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
