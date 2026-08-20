Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamaya göre ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: Gürcan Hasova
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: Alper Akarsu
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Gökçen
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor: İbrahim Güner
21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Yusuf Adnan Kendirciler
23 Ağustos Pazar:
17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Boluspor-Mardin 1969: Yusuf Ziya Gündüz
21.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: Birkan Altındaş
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy