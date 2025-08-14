Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig 2. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın maçları ve hakem atamaları detaylarıyla birlikte duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
16 Ağustos Cumartesi:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin
21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK: Fevzi Erdem Akbaş
21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: Melih Kurt
17 Ağustos Pazar:
19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Furkan Aksuoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: Gürcan Hasova
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor: İlker Yasin Avcı
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Yiğit Arslan