Trendyol 1. Lig'de 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig 2. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın maçları ve hakem atamaları detaylarıyla birlikte duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

16 Ağustos Cumartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin

21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK: Fevzi Erdem Akbaş

21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: Melih Kurt

17 Ağustos Pazar:

19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Furkan Aksuoğlu

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: Gürcan Hasova

21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses

21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor: İlker Yasin Avcı

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Yiğit Arslan

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
