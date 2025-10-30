Haberler

Trendyol 1. Lig'de 12. Hafta Başlıyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta, Atakaş Hatayspor ile Erzurumspor FK arasındaki maçla yarın başlıyor. Mücadele Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Hafta boyunca diğer karşılaşmalar da devam edecek.

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor ile Erzurumspor FK, Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK (Mersin)

1 Kasım Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Serikspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

2 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)

3 Kasım Pazartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (Esenler Erokspor)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
