Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Maçları Başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta müsabakaları yarın başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor, Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Diğer maçların programı da açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
25 Ekim Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)