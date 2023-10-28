Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Göztepe: 1

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde karşılaştığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Göztepeli Taha Altıkardeş, rakip ceza sahası içine kat eden takım arkadaşı Tijanic'e orta yaptı. Bu pozisyonda topla buluşan Tijanic, file bekçisi Metin Uçar'ın üstünden aşırarak kaleyi düşündü ancak savunma oyuncusu Bahadır Yıldırım son anda çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek golü engelledi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda kaleye paralel gelen topu Ankara Keçiörengücü savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayı üzerinde arkası dönük bir şekilde topla buluşan Mamah, voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

53. dakikada Dembele'nin ceza sahasının hemen önünden vurduğu şut direkten döndü.

78. dakikada Ogün Bayrak'ın uzak mesafeden vurduğu şutu kaleci Metin Uçar son anda kornere çeldi.

80. dakikada Muharrem Cinan'ın rakip ceza sahasına sol kanattan açtığı ortada top önünde bulan Ariyibi, kaleci Lis'i geçemedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Erkan Akbulut, Kemal Elmas,

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Muharrem Cinan, Erkan Develi, Ariyibi, Camara (Özer Özdemir, dk. 46), Bardhi (Koray Kılınç, dk. 76), Mara (Dembele, dk. 46) Mayi (Musa Caner Aktaş, dk. 84)

Yedekler: Ömercan Avci,, Erkam Reşmen, Şahverdi Çetin, Bilal Budak, İnnocent

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Kubilay Kanatsızkuş, dk. 69) Yunus Emre Gedik (İsmail Köybaşı, dk. 77), Mamah, Yalçın Kayan, Ahmed Ildız, Tijanic (Traore, dk. 84) Diouf (Nielsen, dk. 69)

Yedekler: Arda Özçimen, Tarken Serbest, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ensar Aksakal

Teknik Direktör: Rodomir Kokovic

Sarı kartlar: Muharrem Cinan, Dembele, (Ankara Keçiörengücü), Ogün Bayrak, Yalçın Kayan, Yunus Emre Gedik (Göztepe) - ANKARA