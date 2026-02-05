Haberler

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Maç programı ve yönetecek hakemlerin isimleri de duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 Şubat Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: Ayberk Demirbaş

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

8 Şubat Pazar:

13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aydemir

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Burak Pakkan

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Manisa FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

9 Şubat Pazartesi :

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
