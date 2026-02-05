Trendyol 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Maç programı ve yönetecek hakemlerin isimleri de duyuruldu.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 Şubat Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: Ayberk Demirbaş
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak
8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aydemir
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Burak Pakkan
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Manisa FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
9 Şubat Pazartesi :
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor: Ali Yılmaz