Trendyol 1. Lig'de deplasman takımları haftayı golsüz kapadı
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan 10 karşılaşmada hiçbir deplasman takımı gol atamadı. Ev sahibi ekipler 8 maçı kazanırken, 2 mücadele berabere sona erdi. Haftanın en gollü maçı Amed Sportif'in Adana Demirspor'u 7-0 yendiği karşılaşmaydı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan 10 karşılaşmada deplasman takımları gol atamadı. Söz konusu müsabakaların 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken, 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası dün oynanan Esenler Erokspor - Ümraniyespor maçıyla sona erdi. Bu hafta oynanan mücadelelerde rakiplerine konuk olan takımların performansı dikkat çekti.

Deplasman takımları gol atamadı

1. Lig'in 23. haftasında yapılan 10 karşılaşmada hiçbir deplasman takımı gol sevinci yaşayamadı. Atılan toplam 21 golün tamamı ev sahibi ekiplerden geldi. Amed Sportif Faaliyetler'in, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadele ile Erzurumspor FK'nın Sarıyer'i 4-0 yendiği müsabaka haftanın en gollü maçları oldu.

10 maçın 8'ini ev sahipleri kazandı

Söz konusu 10 maçın 8'inde de gülen taraf ev sahibi ekipler oldu. 2 karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

1. Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor: 1 - Hatayspor: 0

Iğdır FK: 0 - Manisa FK: 0

Erzurumspor FK: 4 - Sarıyer: 0

Çorum FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

Bodrum FK: 3 - Serikspor: 0

Sivasspor: 0 - Pendikspor: 0

Bandırmaspor: 2 - Vanspor FK: 0

Boluspor: 2 - Sakaryaspor: 0

Amed Sportif Faaliyetler: 7 - Adana Demirspor: 0

Esenler Erokspor: 1 - Ümraniyespor: 0 - İSTANBUL

