Trendyol 1. Lig tarihinde en golcü üçüncü sezon yaşandı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu maç başına 2,94 gol ortalamasıyla lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon oldu.

2. Lig adıyla 1963-1964'te oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon "Trendyol" isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 63. kez oynanıyor.

Play-off heyecanının devam ettiği Trendyol 1. Lig'de, normal sezonda fileler 1117 kez havalandı. Ligde maç başına gol ortalaması 2,94 oldu. Böylece 1. Lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon yaşandı.

Ligde maç başına en fazla gol 3,05 ortalama ile 2006-2007'de atıldı. 1998-1999'da da maç başına gol ortalaması 3,02 olarak gerçekleşti.

Lig tarihinde maç başına en fazla gol atılan ilk 10 sezon şöyle:

Sezon Gol Maç Ort. 2006-2007 725 238 3,05 1998-1999 2479 820 3,02 2025-2026 1117 380 2,94 2001-2002 1112 380 2,93 2000-2001 2501 856 2,92 2017-2018 869 306 2,84 2020-2021 854 306 2,79 2002-2003 850 306 2,78 2013-2014 947 342 2,77 2003-2004 841 306 2,75

En golcü takım Erzurumspor FK

Lig etabında 82 gol atan şampiyon Erzurumspor FK en golcü ekip olurken, Erzurum temsilcisini seksen birer golle Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor takip etti. En az gol sevincini lige veda eden ekiplerden 22 gollü Adana Demirspor ile 33 gollü Atakaş Hatayspor yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'den Mbaya Diagne attığı 29 golle sezonun en golcü ismi oldu.