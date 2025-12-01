Haberler

Trendyol 1. Lig 15. Haftası Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un oynadığı 3-3'lük berabere ile tamamlandı. Haftanın diğer maçlarında Atko Grup Pendikspor, Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligin güncel puan durumu ve gelecek hafta programı da açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor, 3-3 berabere kaldı.

Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 2-1

Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: 2-0

Erzurumspor FK-İstanbulspor: 4-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: 0-1

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-1

Özbelsan Sivasspor-Boluspor: 1-0

SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: 4-0

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 3-3

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ATKO GRUP PENDİKSPOR159512992032
2.SİPAY BODRUM FK1593336132330
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER1592433211229
4.ESENLER EROKSPOR1584335171828
5.ERZURUMSPOR FK1568128131526
6.ARCA ÇORUM FK157442318525
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK157442321225
8.SERİKSPOR157442020025
9.BANDIRMASPOR156541814423
10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR155641916321
11.BOLUSPOR155552317620
12.ÖZBELSAN SİVASSPOR155551915420
13.SAKARYASPOR155462730-319
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ154652218418
15.İSTANBULSPOR152941524-915
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR154381022-1215
17.SMS GRUP SARIYER154291322-914
18.MANİSA FK153482128-713
19.ATAKAŞ HATAYSPOR1505101539-245
20.ADANA DEMİRSPOR1502131163-52-22
NOT: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verildi.

16. hafta

6 Aralık Cumartesi:

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

7 Aralık Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı

Kazandığını bakın nereye yatırmış! Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.