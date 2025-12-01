Trendyol 1. Lig 15. Haftası Sona Erdi
Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un oynadığı 3-3'lük berabere ile tamamlandı. Haftanın diğer maçlarında Atko Grup Pendikspor, Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligin güncel puan durumu ve gelecek hafta programı da açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor, 3-3 berabere kaldı.
Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 2-1
Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: 2-0
Erzurumspor FK-İstanbulspor: 4-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: 0-1
Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-1
Özbelsan Sivasspor-Boluspor: 1-0
SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: 1-0
Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: 4-0
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 3-3
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|15
|9
|5
|1
|29
|9
|20
|32
|2.SİPAY BODRUM FK
|15
|9
|3
|3
|36
|13
|23
|30
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|9
|2
|4
|33
|21
|12
|29
|4.ESENLER EROKSPOR
|15
|8
|4
|3
|35
|17
|18
|28
|5.ERZURUMSPOR FK
|15
|6
|8
|1
|28
|13
|15
|26
|6.ARCA ÇORUM FK
|15
|7
|4
|4
|23
|18
|5
|25
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|15
|7
|4
|4
|23
|21
|2
|25
|8.SERİKSPOR
|15
|7
|4
|4
|20
|20
|0
|25
|9.BANDIRMASPOR
|15
|6
|5
|4
|18
|14
|4
|23
|10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|15
|5
|6
|4
|19
|16
|3
|21
|11.BOLUSPOR
|15
|5
|5
|5
|23
|17
|6
|20
|12.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|15
|4
|20
|13.SAKARYASPOR
|15
|5
|4
|6
|27
|30
|-3
|19
|14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|4
|6
|5
|22
|18
|4
|18
|15.İSTANBULSPOR
|15
|2
|9
|4
|15
|24
|-9
|15
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|15
|4
|3
|8
|10
|22
|-12
|15
|17.SMS GRUP SARIYER
|15
|4
|2
|9
|13
|22
|-9
|14
|18.MANİSA FK
|15
|3
|4
|8
|21
|28
|-7
|13
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|0
|5
|10
|15
|39
|-24
|5
|20.ADANA DEMİRSPOR
|15
|0
|2
|13
|11
|63
|-52
|-22
16. hafta
6 Aralık Cumartesi:
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
7 Aralık Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
8 Aralık Pazartesi:
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat açıklanmadı)
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)