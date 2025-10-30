Trendyol 1. Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen

1 Kasım Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan

19.00 Serikspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

2 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir

13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: Gürcan Hasova

16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK: Erdem Mertoğlu

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

3 Kasım Pazartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: Ömer Faruk Turtay