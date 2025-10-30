Trendyol 1. Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri belirledi. Haftanın maçları ve hakem atamaları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen
1 Kasım Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan
19.00 Serikspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
2 Kasım Pazar:
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir
13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: Gürcan Hasova
16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK: Erdem Mertoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
3 Kasım Pazartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: Ömer Faruk Turtay