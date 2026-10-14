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Trap Solo Kadınlar'da Avrupa şampiyonu milli sporcular Kahramanmaraş'ta karşılandı

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Trap Solo Kadınlar'da Avrupa şampiyonu milli sporcular Kahramanmaraş'ta karşılandı
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Atina'daki Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Trap Solo Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Safiye Temizdemir ve Esma Samira Kaya, Kahramanmaraş'ta havalimanında karşılandı. Milli sporculara yetkililer çiçek takdim etti, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Trap Solo Kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı milli sporcular coşkuyla karşılandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 27 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Safiye Temizdemir ve Esma Samira Kaya, Trap Solo Kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcular, Trap Trio Kadınlar kategorisinde de mücadele etti.

Avrupa şampiyonluğu elde ederek Kahramanmaraş'a dönen milli sporcular için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci ile sporcuları, aileleri ve antrenörlerini tebrik ederek çiçek takdim etti. Türk bayraklarıyla karşılanan milli sporculara vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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