Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
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Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını belirtti. Scuro, Al-Musrati'ye ve Beşiktaş'a bu bilgiyi ilettiklerini, futbolcunun kendilerine yardımcı olduğunu ancak başka bir oyuncu profiline bakacaklarını ifade etti. Al-Musrati, Monaco'da 11 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Monaco'nun genel direktörü Thiago Scuro, Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

SADECE 2 GOLE KATKI SAĞLADI

Monaco'ya transferinin ardından Fransız ekibinde 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Beşiktaş ile Monaco arasında Musrati'nin transferi için yapılan anlaşmada 8+2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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