Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferin son gününde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Rangers'ta kadro dışı kalan Nicolas Raskin için yarışıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Belçika Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Raskin'i kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın da Raskin'in alınması için yönetimden talepte bulundu.

Transferin son gününde Fenerbahçe ve Beşiktaş, Rangers'ta kadro dışı kalan Nicolas Raskin için karşı karşıya geldi. İki kulüp de Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER RASKİN'DE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hepimiz zeki bir 8 numara istiyoruz, transfer son dakikaya kadar bitmez" sözleriyle orta saha takviyesinin önemini vurgulamıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco ise Belçika Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Nicolas Raskin'i istiyor.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Transferin son gününde atağa geçen Beşiktaş da Raskin için girişimlere başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncunun alınması için yönetime doğrudan talepte bulundu. Siyah-beyazlılar, Raskin'in orta saha rotasyonuna önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

