Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ademola Lookman için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızla temas kurduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN ESKİ HEDEFİYDİ

Ademola Lookman, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biriydi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun şartları nedeniyle bu transferde somut adım atamamıştı. Bu kez sahneye Fenerbahçe çıktı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle resmi temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin, bu görüşmede oyuncunun maaş beklentisini sorduğu ve çift haneli bir maaş teklifi sunduğu belirtildi.

SEZONA KADRO DIŞI BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Inter'e transferi gerçekleşmeyen Lookman, Atalanta'da sezona kadro dışı olarak başlamıştı. Daha sonra yeniden kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu, sezon içinde forma şansı buldu.

SEZON PERFORMANSI

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev aldı. Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.