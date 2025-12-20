Haberler

Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Güncelleme:
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için bu kez Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızın menajeriyle görüşerek maaş beklentisini sorduğu öğrenildi.

  • Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ın menajeriyle resmi temas kurdu.
  • Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev alarak 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
  • Ademola Lookman, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir isimdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ademola Lookman için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızla temas kurduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN ESKİ HEDEFİYDİ

Ademola Lookman, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biriydi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun şartları nedeniyle bu transferde somut adım atamamıştı. Bu kez sahneye Fenerbahçe çıktı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle resmi temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin, bu görüşmede oyuncunun maaş beklentisini sorduğu ve çift haneli bir maaş teklifi sunduğu belirtildi.

SEZONA KADRO DIŞI BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yaz Inter'e transferi gerçekleşmeyen Lookman, Atalanta'da sezona kadro dışı olarak başlamıştı. Daha sonra yeniden kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu, sezon içinde forma şansı buldu.

SEZON PERFORMANSI

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev aldı. Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Sırf ibnlik olsun diye fiyat artırmaya çalışıyorlar. Fenevde biliyor adamın onlara gelmeyeceğini.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

Bu takımı iyi araştırın bu değirmenin suyu nereden geliyor en son milattan önce dinazorlar zamanından kalma şampiyonlukları var başka hiç bir başarısı yok. herşey ortada.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Tüm yaz Uğur Can kovaladılar o olmayınca gittiler sırf Galatasaray istiyor diye 90 milyon euro üzeri maliyetle Ederson aldılar şaka gibi takım hiç mi kendinize ait bir liste yok

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

hazıra konmayın araştırın bulun gidin alın . ama fenerlilerde böyle bir kapasite böyle bir vizyon yok . fiyat yükseltmek ve bana gelmeyecekse rakibede zarar versin maddi olarak düşüncesinden bir çıkın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Akdaş:

Fenerbahçe bildiğimiz Fenerbahçe. Galatasaray bu sefer kimleri iteleyip kendisi sessiz sedasız kimleri alacak bakalım.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

