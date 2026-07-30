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Transfer yasağı kalkan Gaziantep FK 7 futbolcuyu kadrosuna kattı

Transfer yasağı kalkan Gaziantep FK 7 futbolcuyu kadrosuna kattı
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GAZİANTEP Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından 7 futbolcuyu kadrosuna kattı.

GAZİANTEP Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından 7 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, FIFA tarafından geçmiş dönem borçları nedeniyle uygulanan geçici transfer yasağının gereken ödemelerin yapılmasıyla birlikte kaldırıldığını duyurdu. Gaziantep FK, yasağın kaldırılmasının ardından Fuat Bavuk (Forvet), Ulrich Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Kacper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart'ı (Forvet) kadrosuna kattı. Gaziantep FK, kadrosuna kattığı 7 yeni futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. Yeni transferler resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Sırbistan kampına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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