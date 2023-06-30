Dünyaca ünlü futbolcular an itibarıyla kulüpsüz! İşte adı 3 büyüklerle geçen isimler

Temmuz ayına girmemizle birlikte Avrupa'nın ve Türkiye'nin birçok kulübü gözünü sözleşmesi biten oyunculara çevirdi. An itibarıyla Çağlar Söyüncü, Zaha, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Di Maria gibi yıldız oyuncular serbest kaldı. Listedeki futbolcularından bazılarının ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor. İşte serbest kalan futbolcular.

Avrupa'da transfer sezonu devam ederken, Temmuz ayına girmemizle birlikte pek çok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Avrupa ve Türkiye'nin büyük kulüpleri, gözünü serbest kalan futbolculara çevirdi. Bu futbolcular arasında Çağlar Söyüncü, Zaha, Sergio Ramos, Alexis Sanchez ve Di Maria gibi yıldız isimler de var.

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Listedeki bazı futbolcuların adı Türk kulüpleriyle de geçiyor. Fenerbahçe'nin radarında Zaha ve Lucas Moura bulunuyorken, Galatasaray'da ise Di Maria ve Alexis Sanchez isimleri gündemde.Öte yandan Beşiktaş'ta ise El Shaarawy ve Amartey'in isimleri gündemde.

İşte serbest kalan futbolcular: