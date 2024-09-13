Transfer iptal olabilir! Yanlış yazılan e-posta Fenerbahçe'nin başını yaktı

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilein, Boca Juniors ve oyuncuyla anlaşma sağladığı Cristian Medina transferinde ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

TAKIM ADI YANLIŞ YAZILDI İDDASI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Medina'da transferin hatalı e-posta nedeniyle resmiyete kavuşmadığı iddia edildi. Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado, Cristian Medina'nın transferinde gönderdiği e-postada "Fenerbahçe" yerine "Fenerbahche" yazınca resmi imza gecikti.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Süperliga, Copa Argentina, Capa la Liga Playoffs, Copa la Liga, Copa Sudamericana ve Olimpiyat Oyuncuları olmak üzere toplamda 30 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.