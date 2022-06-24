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Transfer dönemine damga vuracak gelişme! Kazımcan Karataş Süper Lig devine imzayı atıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Altay'ın genç savunma oyuncusu Kazımcan Karataş, Galatasaray'a Eyüpspor üzerinden transfer olacak. 19 yaşındaki savunmacının transfer maliyeti, bonuslarla birlikte 28 milyon TL'yi bulacak.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, adı Beşiktaş ile anılan ve anlaşma aşamasına gelinen Altay'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Eyüpspor kanalıyla Galatasaray'a transfer olacak.

5 YILLIK KONTRAT

Kazımcan bugün Eyüpspor'la sözleşme imzalayıp, daha sonra kiralık olarak Galatasaray'a transfer olacak. İsmi Süper Lig ve Avrupa kulüpleriyle anılan 19 yaşındaki sol bekin yine 1'inci Lig'de mücadele eden Eyüpspor'la 5 yıllık kontrat imzalayacağı ancak Süper Lig'de forma giymek istediği için 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı ifade edildi. Altay ve Eyüpspor yönetiminin bugün resmi imzaları atması bekleniyor.

Transfer dönemine damga vuracak gelişme! Kazımcan Karataş Süper Lig devine imzayı atıyor

ALTAY'IN KAZANCI 28 MİLYON TL

İzmir temsilcisinin bu transferden 20 milyon TL bonservis ücreti olmak üzere, bonuslarıyla birlikte 24 milyon TL'ye yakın gelir elde edeceği öğrenildi. Ayrıca Kazımcan'ın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağı bildirildi. Altay, Kazımcan'ın oynadığı maç sayısı ve A Milli Takım'a seçilme durumunda da bonuslar kazanacak ve bu transferden kazancı 28 milyon TL olacak.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Beşiktaş Eyüpspor Spor Haberler

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