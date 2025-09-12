Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala birçok önemli futbolcu hala kulüpsüz durumda. İşte dünyada bonservisi elinde olan ve yeni takım arayan isimler…
Transfer döneminin bitmesine saatler kala birçok önemli futbolcu kulüpsüz durumda. Bizde dünyada bonservisi elinde olan ve boşa çıkan futbolcuların listesini sizin için derledik.
TECRÜBELİ İSİMLER
Transfer döneminin bitmesine saatler kala birçok önemli futbolcu kulüpsüz durumda. Orta sahada Oriol Romeu (33), Daler Kuzyaev (32), Miralem Pjanic (35), Fredrik Midtsjö (32), Fernando Reges (38), Giacomo Bonaventura (36) ve Jonjo Shelvey (33) gibi deneyimli isimler öne çıkıyor.
FORVET HATTI
Hücum hattında ise dikkat çeken boşta oyuncular arasında Diego Costa (36), Vincent Aboubakar (33), Djaniny (34), Gerard Deulofeu (31), Paco Alcacer (31) ve Lorenzo Insigne (36) yer alıyor.
DEFANS VE KALECİLER
Savunmada Jason Denayer (30), Samuel Umtiti (31), Daniel Amartey (30), Mattia Caldara (31), Sergio Reguilon (28), Juan Bernat (32), Layvin Kurzawa (32), Benjamin Mendy (31), Rick Karsdorp (30) gibi isimler bulunuyor. Kalede ise Rui Patricio (37) boşa çıkan deneyimli file bekçisi olarak öne çıkıyor.
KANAT VE 10 NUMARALAR
Kanatlarda Hakim Ziyech (32), Nathan Redmond (31), Zymer Bytyqi (28) gibi isimler dikkat çekiyor. 10 numara pozisyonunda ise Dimitri Payet (38), Dele Alli (29), Rafinha (32) göze çarpıyor.
EN GENÇ SERBEST OYUNCULAR
- Gustavo Assunçao (25) – Orta saha
- Takehiro Tomiyasu (26) – Sağ bek
- Dele Alli (29) – On numara
Bu üçlü, yaş olarak diğer serbest oyunculara göre daha genç ve kulüpler için yatırım potansiyeli taşıyor.
EN DENEYİMLİ İSİMLER
- Dimitri Payet (38) – On numara
- Fernando Reges (38) – Orta saha
- Rui Patricio (37) – Kaleci
- Lorenzo Insigne (36) – Sol kanat
- Diego Costa (36) – Santrfor
Tecrübeleriyle öne çıkan bu oyuncular, yaşı ilerlese de kısa vadede takımlarına liderlik edebilir.
MEVKİLERE GÖRE DİKKAT ÇEKENLER
- Kaleci: Rui Patricio (37)
- Stoper: Samuel Umtiti (31), Jason Denayer (30)
- Sol bek: Sergio Reguilon (28), Juan Bernat (32)
- Orta saha: Miralem Pjanic (35), Tiemoue Bakayoko (31), Oriol Romeu (33)
- Kanat: Hakim Ziyech (32), Nathan Redmond (31), Gerard Deulofeu (31)
- Forvet: Vincent Aboubakar (33), Diego Costa (36), Paco Alcacer (31)