Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular

TECRÜBELİ İSİMLER

Transfer döneminin bitmesine saatler kala birçok önemli futbolcu kulüpsüz durumda. Orta sahada Oriol Romeu (33), Daler Kuzyaev (32), Miralem Pjanic (35), Fredrik Midtsjö (32), Fernando Reges (38), Giacomo Bonaventura (36) ve Jonjo Shelvey (33) gibi deneyimli isimler öne çıkıyor.

FORVET HATTI

Hücum hattında ise dikkat çeken boşta oyuncular arasında Diego Costa (36), Vincent Aboubakar (33), Djaniny (34), Gerard Deulofeu (31), Paco Alcacer (31) ve Lorenzo Insigne (36) yer alıyor.

DEFANS VE KALECİLER

Savunmada Jason Denayer (30), Samuel Umtiti (31), Daniel Amartey (30), Mattia Caldara (31), Sergio Reguilon (28), Juan Bernat (32), Layvin Kurzawa (32), Benjamin Mendy (31), Rick Karsdorp (30) gibi isimler bulunuyor. Kalede ise Rui Patricio (37) boşa çıkan deneyimli file bekçisi olarak öne çıkıyor.

KANAT VE 10 NUMARALAR

Kanatlarda Hakim Ziyech (32), Nathan Redmond (31), Zymer Bytyqi (28) gibi isimler dikkat çekiyor. 10 numara pozisyonunda ise Dimitri Payet (38), Dele Alli (29), Rafinha (32) göze çarpıyor.

EN GENÇ SERBEST OYUNCULAR

Gustavo Assunçao (25) – Orta saha

Takehiro Tomiyasu (26) – Sağ bek

Dele Alli (29) – On numara

Bu üçlü, yaş olarak diğer serbest oyunculara göre daha genç ve kulüpler için yatırım potansiyeli taşıyor.

EN DENEYİMLİ İSİMLER

Dimitri Payet (38) – On numara

Fernando Reges (38) – Orta saha

Rui Patricio (37) – Kaleci

Lorenzo Insigne (36) – Sol kanat

Diego Costa (36) – Santrfor

Tecrübeleriyle öne çıkan bu oyuncular, yaşı ilerlese de kısa vadede takımlarına liderlik edebilir.

MEVKİLERE GÖRE DİKKAT ÇEKENLER